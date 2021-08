Japão, Grã Bretanha e Rússia registram recordes relacionados à covid

Mesmo após o fim das Olimpíadas, o Japão registrou, nesta quinta-feira, 12, quase 19 mil infecções nas últimas 24 horas. O número representa o recorde nas infecções pelo segundo dia consecutivo. Na avaliação de especialistas, o país vive uma situação semelhante a um desastre.

Na capital, Tóquio, foram notificados quase 5 mil casos e o número de pacientes gravemente doentes atingiu um novo recorde de 218, noticia o NHK. Especialistas do governo metropolitano da capital japonesa dizem que o vírus está se espalhando com “velocidade sem precedentes”.

O número médio de novos casos a cada sete dias dobrou em duas semanas, empurrando os sistemas médicos para perto do ponto de ruptura. “O sistema de atendimento, incluindo o atendimento comum, tornou-se extremamente disfuncional”, disse Masataka Inokuchi, vice-presidente da Associação Médica de Tóquio. “Um aumento adicional no número de pacientes gravemente enfermos pode levar a uma crise”, declarou.

Outras regiões também registraram, hoje, recordes de números relacionados à covid-19. A Grã-Bretanha relatou 33.074 casos de coronavírus nas últimas 24 horas, a maior taxa diária desde 23 de julho. As taxas são alimentados pela variante delta, identificada pela primeira vez na Índia, que é dominante em todo o Reino Unido.

Especialistas em saúde dizem que a Grã-Bretanha precisa atingir um nível muito mais alto de vacinação se quiser controlar a doença. Cerca de 60% da população do Reino Unido foi vacinada com as duas doses dos imunizantes, pontua a Associated Press.

Enquanto isso, a Rússia registrou o maior número diário de vítimas da pandemia no país, com 808 óbitos. De acordo com a Associated Press, o recorde anterior de 799 mortes foi relatado quatro vezes nas últimas quatro semanas, incluindo na terça-feira, 10.

A Rússia enfrentou uma onda de infecções no mês passado que as autoridades atribuíram à disseminação da variante delta. O número de casos diários diminuiu ligeiramente para cerca de 21 mil confirmados por dia nesta semana, mas o número diário de mortes permaneceu alto.