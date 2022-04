Japão e EUA realizam exercícios da Marinha na Península Coreana

Navios de guerra dos Estados Unidos e do Japão estão realizando seu exercício naval conjunto em águas entre o Japão e a Península Coreana pela primeira vez em cinco anos, em uma demonstração de sua estreita aliança militar em meio à crescente especulação da Coreia do Norte.

Especialistas em defesa alertaram que a Coreia do Norte pode lançar outro míssil ou até mesmo realizar um teste nuclear já nesta semana, quando Pyongyang marca o aniversário de nascimento de seu líder fundador Kim Il Sung.

O secretário-chefe do Gabinete do Japão, Hirokazu Matsuno, disse a repórteres que o exercício conjunto “destina-se a fortalecer a cooperação militar entre o Japão e os Estados Unidos e não tem em mente um país específico. “Continuaremos a fortalecer a capacidade de dissuasão e resposta da aliança Japão-EUA e a fazer o máximo pela defesa de nosso país”, afirmou. Fonte: Associated Press.