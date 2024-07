Japão: banhista é resgatada com vida a 80 km da costa, 36h depois de ser levada pelo mar

Uma mulher chinesa de 21 anos foi encontrada com vida após ser levada pelo mar quando estava nadando em uma praia no Japão. Ela foi encontrada a 80 quilômetros da costa, 36 horas depois de desaparecer, disseram autoridades nesta quinta-feira, 11. As informações são do jornal britânico The Guardian.

A banhista, que não foi identificada, estava no mar da praia de Shirahama Ohama, na província de Shizuoka, na última segunda-feira, 8, quando, por volta das 19h30, horário do Japão, teria sido levada pelo mar. Ela disse aos oficiais que não conseguiu voltar à praia, por estar usando uma boia de borracha. Após um amigo da banhista pedir ajuda, uma operação de resgate foi iniciada.

“Foi por volta das 19h55 do dia 8 de julho que recebemos a informação, após o amigo da mulher relatar a uma loja de conveniência próxima que ela estava desaparecida”, disse um oficial local da guarda costeira do Japão para o The Guardian.

A vítima foi finalmente localizada, por um navio de carga, enquanto flutuava na ponta sul da península de Boso, na província de Chiba, às 7h48 da última quarta-feira, 10, segundo o oficial. Dois tripulantes de um petroleiro menor, que estava próximo do local, foram contatados por rádio e pularam no mar para resgatá-la. A mulher foi conduzida a um hospital, mas não precisou ser internada porque estava lúcida e sua desidratação não era grave.