Mundo Japão aprova novas sanções contra Rússia, com veto a novos investimentos no país

O gabinete do Japão aprovou mais sanções contra a Rússia, entre elas o congelamento de ativos de quase 400 indivíduos, entre eles as duas filhas do presidente Vladimir Putin, bem como um veto a novos investimentos e à importação de vodca.

As novas sanções, confirmadas nesta terça-feira, 12, incluem o congelamento de ativos de 398 cidadãos russos, entre eles a mulher e a filha do ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov. O Japão já congelou ativos de mais de 500 indivíduos e organizações da Rússia. As novas medidas incluem o congelamento de ativos de grandes bancos, como Sberbank e Alfa, bem como de outras 28 organizações ligadas a negócios militares. A medida para os bancos entra em vigor em 12 de maio.

A partir da próxima semana, o Japão vetará os novos investimentos e importação de itens como vodca, vinho, madeira e partes de automóveis. A aprovação desta terça-feira é parte de uma lista de sanções anunciada na última sexta-feira pelo premiê japonês, Fumio Kishida, que também propôs a redução gradual das importações de carvão e outros combustíveis fósseis da Rússia. Fonte: Associated Press.