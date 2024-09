Japão apresenta protesto formal devido à entrada de navio chinês em seu território - O Liberal

O Japão, por meio de sua embaixada na China, apresentou um protesto formal contra a incursão de um navio de pesquisa chinês em suas águas territoriais neste sábado, 31, conforme informado pelo Ministério de Relações Exteriores japonês.

Em nota, o Ministério expressou “forte preocupação” com a situação após o navio ter sido avistado nas proximidades da Prefeitura de Kagoshima, no sudoeste do Japão, no início da manhã deste sábado.

Segundo o Ministério, o navio chinês entrou em águas territoriais às 6h da manhã, horário local, e saiu antes das 8h, conforme informado pelo Ministério da Defesa do Japão. Durante sua presença, foi monitorado por um navio militar e um avião do Japão.

A atividade da China em torno das águas e do espaço aéreo japonês tem causado preocupação entre os oficiais de defesa do Japão, que também estão atentos à cooperação militar entre a China e a Rússia.

Isso acontece após Tóquio protestar contra a entrada de uma aeronave militar chinesa no espaço aéreo do sudoeste do Japão na segunda-feira, marcando a primeira vez que a Força de Autodefesa do Japão detectou tal incursão.

Após a repercussão, o porta-voz do ministério das relações exteriores da China, Lin Jian, disse na terça-feira que seu país “não tinha intenção” de violar o espaço aéreo de qualquer país. Fonte: Associated Press