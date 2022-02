Mundo Japão anuncia sanções a três bancos russos; Rússia proíbe voos do Reino Unido

O Japão anunciou nesta sexta-feira (25) que irá impor sanções a três bancos russos de tamanho médio, em reação à invasão da Ucrânia pela Rússia. As três instituições a ser punidas são o banco de desenvolvimento VEB, o Promsvyazbank – que foca o setor de defesa da Rússia – e o Rossiya.

O governo japonês não irá punir os dois maiores bancos russos, Sberbank e VTB, que se tornaram alvos de sanções dos EUA. O Japão disse que vai impor sanções também a indivíduos russos, mas não revelou seus nomes, ao contrário do que fez a Casa Branca.

Aeroflot

O órgão de aviação civil russo anunciou nesta sexta-feira a proibição de voos provenientes do Reino Unido para a Rússia. A decisão veio um dia após o governo britânico banir a empresa estatal do setor aéreo russo Aeroflot, em reação à invasão da Ucrânia por forças russas. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.