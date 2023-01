Japão anuncia novas sanções à Rússia em resposta à guerra na Ucrânia

O ministério de Relações Exteriores do Japão anunciou que irá aplicar novas sanções à Rússia em reação ao conflito na Ucrânia e “com o objetivo de contribuir com os esforços internacionais para se chegar à paz internacional visando a solução da questão, em linha com as medidas tomadas por outros grandes países”.

Segundo documento publicado no site do ministério, pessoas físicas e jurídicas listadas pelo governo japonês terão seus pagamentos e transações restritas e 49 entidades russas não receberão qualquer tipo de exportação vinda do Japão, dando ênfase a itens que possam “desenvolver a capacidade militar da Rússia”.

De acordo com o governo japonês, todos os nomes listados para sanções são “indivíduos considerados diretamente envolvidos na “anexação” da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sevastopol ou na desestabilização da parte oriental da Ucrânia”, além de 14 ucranianos oriundos do leste e do sul do país que teriam apoiado a Rússia diretamente na invasão.