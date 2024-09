Japão alerta a Rússia sobre violação do espaço aéreo em novo aumento de tensões

Caças a jato japoneses dispararam sinalizadores de alerta contra um avião de reconhecimento militar russo que violou o espaço aéreo do Japão nesta segunda-feira, a primeira vez que Tóquio assumiu uma postura tão agressiva contra incursões em seu espaço aéreo, realizadas principalmente por Moscou.

Um avião de patrulha russo IL-38 entrou no espaço aéreo japonês três vezes enquanto voava sobre as águas da Ilha Rebun, a parte mais ao norte da principal ilha japonesa de Hokkaido, disse o secretário-chefe do gabinete japonês, Yoshimasa Hayashi. Tóquio apresentou um “protesto extremamente severo” a Moscou pela violação, acrescentou Hayashi.

O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Os militares russos têm operado cada vez mais em torno do Japão nos últimos anos, participando de exercícios com os militares chineses enquanto Moscou e Pequim forjam laços mais profundos contra o Ocidente e seus aliados.

Também nesta segunda-feira, quatro navios de guerra russos, incluindo dois contratorpedeiros e duas fragatas, navegaram pelo Estreito de Soya no Mar do Japão, juntamente com quatro navios de guerra chineses, incluindo dois contratorpedeiros de mísseis, de acordo com o Ministério da Defesa do Japão.

O estreito, também conhecido como Estreito de La Pérouse, divide a ilha russa de Sakhalin de Hokkaido. Em 2022, uma frota chinesa e russa navegaram juntas ao redor do Japão e conduziram um exercício conjunto no Mar da China Oriental. Fonte: Dow Jones Newswires