Iván Duque vence 2º turno da eleição à Presidência da Colômbia

O candidato do partido Centro Democrático, o conservador Iván Duque, venceu neste domingo o segundo turno da eleição à Presidência da Colômbia. Na pré-contagem do Registrador Nacional, órgão que organiza o pleito no país, a apuração de 99,67% das urnas atribuía 53,96% dos votos válidos ao advogado de 41 anos, enquanto o seu adversário, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, do movimento Colômbia Humana, era a escolha em 41,83% das cédulas válidas.

Duque, que recebeu o apoio do ex-presidente Álvaro Uribe, assume o mandato presidencial com quatro anos de duração em 7 de agosto com a promessa de endurecer a guerra às drogas. Ele é detrator assumido dos termos do acordo de paz que o atual chefe do Executivo colombiano, Juan Manuel Santos, firmou com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Discordâncias à parte, Santos afirmou há pouco ter telefonado para o candidato vitorioso e oferecido “toda a colaboração” do atual governo para uma transição “ordenada e tranquila”. (Com informações da Dow Jones Newswires)