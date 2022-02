Itamaraty: Posição do Brasil é de equilíbrio e apego inafastável ao Direito Internacional

O diretor de comunicação social do Itamaraty, ministro Adriano Pucci, afirmou nesta quinta-feira, 24, que a posição brasileira no conflito da Rússia com a Ucrânia é de “equilíbrio” e de buscar “viabilizar a paz”.

“A posição do Brasil é de equilíbrio, de apego inafastável ao Direito Internacional, às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança da ONU”, disse. “O Brasil não pretende contribuir para rufar os tambores de guerra. A posição do Brasil é de viabilizar a paz a qualquer momento, de acordo com a nossa Constituição e de acordo com a Carta das Nações Unidas.”

O Brasil tem sido pressionado pela comunidade internacional para adotar uma postura mais dura contra a Rússia e para condenar a ação militar do presidente Vladimir Putin.

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou agora à tarde, pelo Twitter, mas evitou citar o conflito. Ele disse que está “totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia”. O chefe do Executivo brasileiro esteve com Putin, em visita a Moscou, dias antes do início da ação militar em solo ucraniano.