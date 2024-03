Itamaraty mostra ‘preocupação’ com eleição da Venezuela, após candidata ser barrada

O Ministério das Relações Exteriores afirma, em nota à imprensa divulgada nesta terça, 26, que o governo brasileiro “acompanha com expectativa e preocupação” o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela. O comunicado é publicado após o fim do período para o registro de candidatura para as eleições presidenciais, na segunda-feira.

O texto destaca o fato de que, “com base nas informações disponíveis”, a candidata indicada pela oposicionista Plataforma Unitaria, Corina Yoris, foi impedida de se registrar na disputa, mesmo sem que houvesse decisão judicial que o justificasse, “o que não é compatível com os acordos de Barbados”. E lembra que não houve explicação oficial até agora para o impedimento. Os Acordos de Barbados, firmados em 2023, foram fechados por governo e oposição na Venezuela, prevendo eleição presidencial no país, sob observação internacional.

Ao mesmo tempo, o comunicado também recorda que 11 candidatos ligados à oposição ao presidente Nicolás Maduro conseguiram o registro, entre eles o atual governador de Zulia, também da coalizão de partidos oposicionistas Plataforma Unitaria.

O Brasil diz que renova seu compromisso para cooperar para que a disputa anunciada para 28 de julho seja “um passo firme para que a vida política se normalize e a democracia se fortaleça na Venezuela, país vizinho e amigo”, diz o comunicado. O texto ainda reitera repúdio a “quaisquer tipos de sanção que, além de ilegais, apenas contribuem para isolar a Venezuela e aumentar o sofrimento do seu povo”.