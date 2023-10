Itamaraty diz que não há confirmação de brasileiros reféns pelo Hamas

O embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, secretário da África e do Oriente Médio, afirmou que ainda não há confirmação de que há brasileiros feitos de reféns pelo Hamas na guerra entre Israel e o grupo. De acordo com o Palácio do Itamaraty, também não há informações em relação à terceira brasileira desaparecida por conta do conflito.

As informações foram dadas em coletiva realizada nesta quarta-feira, 11, no Palácio do Itamaraty. De acordo com o ministro Aloysio Mares Dias Gomide Filho, diretor do departamento consular, até esta manhã, foram registrados 2.723 nomes de brasileiros que estão em Israel em uma lista elaborada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Gomide, contudo, ressaltou que está sendo feito um “pente-fino” na lista, pois foram verificados nomes duplicados ou, até, triplicados. Neste número, estão incluídos também os nomes dos 211 brasileiros que desembarcaram nesta madrugada em Brasília.

O ministro pontuou que não necessariamente todos os nomes da lista solicitaram repatriação. Segundo ele, em alguns casos, os brasileiros registraram os nomes apenas para solicitar informações da Embaixada e informar a situação do conflito.

Sobral disse que o governo brasileiro ainda trabalha para a confirmação da possibilidade de reféns brasileiros na região. Ainda, o Itamaraty busca mais informações sobre o desaparecimento da terceira brasileira.

Gaza

Já na Faixa de Gaza, o embaixador confirmou a presença de um grupo com cerca de 30 brasileiros na região. “A situação dessas pessoas que estão em Gaza é muito particular porque é uma zona conflagrada”, reconheceu Sobral.

Na manhã desta quarta, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para tratar sobre a passagem de brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza. No telefonema, Vieira pediu a Shoukry para facilitar a passagem de ônibus por Rafah, na fronteira entre Gaza e Egito, para que os brasileiros consigam entrar em território egípcio.