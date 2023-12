Itamaraty confirma que mais 32 brasileiros e familiares deixaram a Faixa de Gaza

O Itamaraty confirmou que mais 32 brasileiros e familiares próximos deixaram a Faixa de Gaza nesta quinta-feira, 21. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o grupo já está no Egito e seguirá viagem para a capital Cairo, acompanhado por uma equipe da embaixada brasileira.

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou na manhã desta quinta-feira, 21, rumo ao Aeroporto Internacional de Cairo. Esse é o terceiro voo de repatriação de brasileiros em Gaza, desde que Israel declarou guerra em resposta ao ataque terrorista do Hamas, em 7 de outubro.

O voo decolou com um carregamento de seis toneladas de ajuda humanitária que será fornecido pelo Brasil, informou o governo. A carga inclui purificadores de água, painéis solares e outros equipamentos para geração de energia. O avião da FAB deve chegar ao Egito na noite desta quinta-feira e, na volta, trará o grupo de repatriados. O desembarque é esperado para manhã sábado, em Brasília.

Ao todo, foram repatriados 1.525 brasileiros desde o início da guerra, sendo 1.413 vindos de Israel, 80 da Faixa de Gaza e mais 32 da Cisjordânia, território palestino ocupado que também viu a violência aumentar em meio à guerra.

A entrada de ajuda humanitária para Gaza pela fronteira terrestre foi autorizada por Israel no final da semana passada em meio à crescente pressão internacional por uma redução do drama humanitário que atinge civis no enclave. O apelo tem sido reforço pelos Estados Unidos, principal aliado israelense.

O conflito se arrasta desde outubro, quando terroristas do Hamas mataram 1.200 pessoas e levaram 240 como reféns em um ataque sem precedentes contra Israel. Em resposta, Tel-Aviv tem bombardeado o enclave constantemente e lançou uma incursão terrestre com o objetivo declarado de “aniquilar” o grupo terrorista. Do lado palestino, a guerra deixou mais de 20 mil mortos, segundo o ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas.