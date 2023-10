Itamaraty: brasileiros em Gaza estão bem alojados e saída por Egito acontece quando autorizada

O governo federal informou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e ao jornal O Estado de S. Paulo nesta quinta-feira, 12, que os brasileiros em Gaza “estão bem alojados e em segurança”. Eles serão repatriados “logo que for autorizada a passagem pela fronteira com o Egito” – desde 2007, o Egito controla a fronteira sul de Gaza, por conta do bloqueio feito ao país palestino.

O governo federal tem trabalhado para trazer ao País, em segurança, os brasileiros que estão em Israel ou Faixa de Gaza e entraram com um pedido de repatriação por conta da guerra.

A “Operação Voltando em Paz” já trouxe, com o auxílio de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), mais de 400 pessoas de Israel. No entanto, o processo de repatriação dos que estão em Gaza tem sido mais difícil. Até o momento, nenhum brasileiro conseguiu sair do território palestino. Parte deles está alojada em uma escola.

O Itamaraty diz ainda que o ministro Mauro Vieira, que comanda a pasta, tem tratado do assunto com o chanceler egípcio para tentar uma liberação para os brasileiros o quanto antes. Neste momento, a saída de pessoas de Gaza está completamente bloqueada, para qualquer destino – diferente de Israel, onde o aeroporto de Ben Gurion, em Tel-Aviv, está aberto.

A Faixa de Gaza vem sendo bombardeada por aviões de guerra israelenses depois que o movimento terrorista Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel no último fim de semana. Israel também teme por novos ataques do grupo terrorista a qualquer momento.