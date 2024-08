Itália: turista britânico grava iniciais em parede de casa no Parque Arqueológico de Pompeia

Um homem de 37 anos foi visto gravando as iniciais de sua família na parede da Casa das Vestais, uma das atrações mais famosas do sítio arqueológico de Pompeia, na Itália. Ele foi flagrado no ato de vandalismo por funcionários do local e detido pela polícia italiana nesta quarta-feira, 7. As informações são do jornal The Telegraph.

O turista britânico teria usado um objeto pontiagudo para riscar as letras “JW”, “LMW” “MW” e “Mylaw” na parede de pedra do local. Uma investigação foi aberta pelo Ministério Público da cidade vizinha, Torre Annunziata, e a expectativa é que o turista seja multado em milhares de euros.

De acordo com o jornal britânico, o homem disse que queria deixar uma marca de sua visita com a família ao local, que é um Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco e um dos destinos turísticos mais populares da Itália. “Ele se desculpou, mas terá que pagar”, disse um porta-voz da polícia ao jornal.

No início deste ano, o parlamento italiano aprovou multas mais duras para danos a locais de interesse histórico e cultural. As novas penalidades podem chegar a € 60 mil (cerca de R$ 366 mil).