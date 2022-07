Itália: Eni diz que Gazprom reduziu fornecimento de gás natural da Rússia ao país

A italiana Eni informou, nesta quarta-feira, ter sido notificada pela russa Gazprom de que o fornecimento de gás natural será reduzido de 34 milhões de metros cúbicos nos últimos dias a 27 milhões hoje.

Alvo de sanções internacionais pela invasão da Ucrânia, a Rússia tem intensificado os cortes no abastecimento da commodity à Europa. Moscou diminuiu o fluxo de gás no duto Nord Stream 1 a 20%, sob o argumento de que parte do canal precisa ser paralisado para manutenções.

Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov insistiu que fatores técnicos justificam a redução, de acordo com a agência Tass. “Sabemos que agora as capacidades técnicas de bombeamento diminuíram porque o processo de manutenção de várias unidades é extremamente dificultados pelas restrições e sanções que a Europa introduziu”, disse, segundo o veículo.