Itália e Reino Unido discutem esforço por ajuda a países contra mudanças no clima

O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, e o do Reino Unido, Boris Johnson, se reuniram nesta sexta-feira, 11, no Reino Unido, onde ambos estão para a cúpula do G-7. Foi informado que ambos discutiram o esforço para “se reconstruir melhor e mais verde” e a ideia de que as economias mais ricas mobilizem US$ 100 bilhões ao ano para países em desenvolvimento, a fim de lidar com as mudanças climáticas.