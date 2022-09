Itália: boca de urna aponta vitória da coalizão de direita

Os italianos elegeram uma coalizão de direita para liderar o país, segundo uma pesquisa de boca de urna após a votação deste domingo, 25. A pesquisa divulgada pela emissora Rai aponta que o partido de Giorgia Meloni recebeu cerca de 24% dos votos, e a coalizão mais ampla dela levou cerca de 43% dos votos. Os resultados preliminares devem sair nas próximas horas.

Giorgia Meloni é agora a favorita a ser a nova primeira-ministra, após seu partido Irmãos da Itália vencer nas urnas. Os italianos escolheram uma líder novata, que enfrentará um contexto na Europa de perda de fôlego econômico e crise energética, resultado da invasão russa na Ucrânia.

Meloni ainda precisará da aprovação de partidos aliados na coalizão para chegar ao posto de premiê, no lugar de Mario Draghi. O maior oponente dela, o Partido Democrático, de centro-esquerda, levou quase 19% dos votos, segundo a boca de urna.

O sistema eleitoral italiano favorece fortemente que partidos concorram como parte de uma coalizão. Com isso, a direita deve ter ampla maioria nas duas Casas do Parlamento. A pesquisa boca de urna mostra ainda que os eleitores favorecem partidos com posturas mais claras pró-Ocidente, em comparação à eleição nacional de 2018.

Meloni já buscou dar garantias aos mercados de que seu governo pretende manter a disciplina fiscal. Isso limita possibilidades de cortes mais radicais de impostos desejados por alguns na coalizão de direita.