Israel reafirma plano de continuar guerra em Gaza para eliminar Hamas, apesar de cessar-fogo

Embora tenha firmado acordo que prevê um cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza, o governo de Israel enfatizou o compromisso em continuar a guerra na região para completar a “eliminação” do grupo palestino extremista Hamas e evitar a existência de ameaças ao país. Na primeira fase do processo, o Hamas libertará 50 mulheres e crianças ao longo dos próximos quatro dias, período no qual haverá uma pausa nos combates. “A soltura de cada dez novos reféns resultará em um dia adicional de pausa”, prometeu o governo israelense, em comunicado.