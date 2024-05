Israel promete devolver equipamentos apreendidos da ‘Associated Press’

O governo israelense devolverá uma câmera e equipamento de transmissão que apreendeu da Associated Press nesta terça-feira, revertendo o curso horas depois de bloquear o vídeo ao vivo de Gaza da organização de notícias.

Os Estados Unidos, organizações jornalísticas e um líder da oposição israelense condenaram o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o pressionaram a reverter a decisão.

O ministro das Comunicações de Israel, Shlomo Karhi, disse na noite de terça-feira na plataforma social X: “Agora ordenei o cancelamento da ação e a devolução do equipamento à AP“.

Karhi disse que o Ministério da Defesa realizará uma revisão do posicionamento dos vídeos ao vivo de Gaza pelos meios de comunicação.

As autoridades não haviam informado anteriormente à AP que o posicionamento de sua câmera ao vivo era um problema. Em vez disso, notaram repetidamente que as imagens apareciam em tempo real na Al Jazeera. Fonte: Associated Press.