Israel ordena evacuação de parte de zona humanitária da Faixa de Gaza

As forças israelenses ordenaram nesta segunda-feira, 22, a evacuação de parte de uma área da Faixa de Gaza que foi designada como zona humanitária. Os militares informaram que vão iniciar uma operação contra membros do Hamas que se infiltraram na área, que é utilizada para lançar foguetes contra Israel. O território designado para evacuação inclui a parte leste da zona humanitária de Muwasi, no sul da Faixa de Gaza.

Cerca de 1,8 milhão de palestinos se refugiaram da guerra na região, que apresenta condições precárias de habitação e sobrevivência. O anúncio da operação ocorreu em meio a delicadas negociações por um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, inicia nesta segunda-feira uma viagem pelos Estados Unidos. Uma reunião com o presidente do país, Joe Biden, e uma visita ao Congresso estão na agenda do premiê israelense. Fonte: Associates Press.