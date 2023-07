Israel: Netanyahu diz estar ‘muito bem’ após ser levado às pressas ao hospital por desidratação

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou neste sábado, 15, que se sente “muito bem”, após ter sido levado às pressas ao hospital por desidratação, de acordo com médicos. A equipe médica, no entanto, decidiu mantê-lo em observação, por isso, a reunião semanal de gabinete foi adiada e remarcada para segunda-feira, 17, informou a assessoria de Netanyahu.

A assessoria do primeiro-ministro disse que ele foi hospitalizado após sentir uma tontura leve. Após uma série de testes, a avaliação inicial foi de que o líder israelense estava desidratado. Ele teria passado o dia anterior sob o sol no Mar da Galileia, no norte de Israel. O país passa por uma onda de calor no verão do Hemisfério Norte, com temperaturas na casa dos 30ºC.

Em vídeo, Netanyahu aparece sorrindo e diz que se expôs ao sol sem usar chapéu e sem beber água. “Graças a Deus, me sinto muito bem”, declarou, agradecendo à equipe médica do Hospital Sheba de Israel e o público pelas mensagens de apoio. Em outubro do ano passado, o primeiro-ministro também foi hospitalizado após se sentir mal durante as orações do Yom Kippur, um dia em que judeus devotos jejuam.

O líder da oposição israelense, Yair Lapid, emitiu uma declaração desejando “uma recuperação completa e boa saúde” ao primeiro-ministro. “Melhore logo”, disse Lapid no Twitter.

Netanyahu é o líder que há mais tempo ocupa o cargo em Israel. Ele exerceu vários mandatos ao longo de 15 anos no cargo. Seu governo de extrema-direita atual, composto por partidos religiosos e ultranacionalistas, assumiu o cargo em dezembro passado. Com informações da Associated Press.