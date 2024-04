Israel mata 3 filhos e 3 netos de líder do Hamas

O líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, disse nesta quarta, 10, que um ataque israelense matou três de seus quatro filhos e três de seus netos no norte da Faixa de Gaza. Haniyeh garantiu que as mortes não mudarão as exigências do grupo. Segundo ele, em seis meses de guerra, 60 parentes já morreram em Gaza.

O Exército israelense confirmou que suas forças mataram os filhos, dizendo que os três eram ativos nas operações militares do Hamas. Em breve comunicado, o Exército não informou onde o ataque ocorreu nem abordou a informação de que os netos também foram mortos.

Haniyeh não especificou o papel dos seus filhos no Hamas, mas os chamou de mártires, dizendo que eles permaneceram na Faixa de Gaza, enquanto ele chefiava o gabinete político do Hamas do exílio.

Os críticos do Hamas costumam acusar a liderança de viver um estilo de vida luxuoso no exterior, enquanto a população de Gaza sofre sob os bombardeios israelenses e em condições humanitárias cada vez piores.

Martírio

Mas Haniyeh, que há muito viaja entre o Catar e a Turquia, comparou a sua dor à de todos os habitantes de Gaza. “Todo nosso povo e as famílias dos residentes de Gaza pagaram um preço alto com o sangue de seus filhos, e eu sou um deles”, disse.

Em entrevista à rede Al-Jazeera, Haniyeh disse que as mortes não pressionariam o Hamas a suavizar suas posições. “Qualquer um que acredite que atacar os meus filhos mudará a posição do Hamas está delirando.”

Haniyeh vive exilado no Catar, onde fica a sede da Al-Jazeera. Ontem, a estação de TV Al-Aqsa, do Hamas, transmitiu imagens de Haniyeh recebendo a notícia das mortes enquanto visitava palestinos feridos transportados para um hospital em Doha.

Quando um assessor recebeu a notícia em seu telefone, Haniyeh assentiu, olhou para o chão e saiu lentamente da sala. “Não há força nem poder senão vindo de Deus”, murmurou Haniyeh. “Que Deus facilite as coisas para eles.”

Feriado

A TV Al-Aqsa informou que Hazem, Ameer e Mohamed Haniyeh foram mortos com parentes no ataque perto do campo de refugiados de Shati, na Cidade de Gaza – lugar de origem de Ismail Haniyeh. Os irmãos viajavam em um único carro com seus filhos e foram alvos de um drone israelense.

O ataque ocorreu no momento em que os palestinos em Gaza celebravam o feriado de Eid al-Fitr, encerrando o mês sagrado de jejum do Ramadã, visitando os túmulos de entes queridos mortos na guerra.

O conflito eclodiu no dia 7 de outubro, quando terroristas do Hamas lançaram um ataque contra Israel, deixando 1,2 mil mortos e sequestrando 250 reféns. A resposta militar de Israel já deixou 33.360 mortos até agora, segundo o Hamas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.