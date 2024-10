Israel lança novos ataques aéreos contra região central de Beirute

O Exército israelense realizou novos ataques à região de Beirute, no Líbano, pouco antes da meia-noite desta quarta-feira, 2 (fim de tarde, no horário de Brasília). Os bombardeios atingiram um prédio perto do centro da capital libanesa, descrito como um centro de primeiros socorros do Hezbollah pela imprensa internacional, marcando a terceira série de ataques israelenses contra o Hezbollah em menos de 24 horas e o segundo ataque da semana próximo ao centro de Beirute.

Três explosões massivas foram ouvidas logo após o exército israelense anunciar que estava conduzindo “um ataque preciso” na região. Seis pessoas morreram e sete ficaram feridas, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.

O ataque aéreo iniciou um incêndio em um apartamento no prédio no bairro residencial de Bashoura. Ambulâncias correram para o local. O ataque aéreo atingiu não muito longe da sede das Nações Unidas, do gabinete do primeiro-ministro e do parlamento. Não houve nenhum aviso emitido antes do ataque.

A estação de TV Al-Manar do Hezbollah disse que o ataque teve como alvo um centro da unidade de saúde do grupo.

Depois de as explosões, o porta-voz em árabe das Forças de Defesa de Israel fizeram um alerta na rede social X para que moradores de cinco prédios em três bairros do subúrbio de Dahieh, no sul de Beirute, saiam “imediatamente ou fiquem a pelo menos 500 metros de distância desses prédios”.

“Você está localizado perto de instalações e interesses do Hezbollah, contra os quais as FDI operarão em um futuro próximo”, disse o comunicado.

Pouco antes das explosões, o Ministério da Saúde do Líbano havia anunciado que 46 pessoas morreram e 85 ficaram feridas devido a “bombardeios do inimigo israelense” nas últimas 24 horas em várias regiões do país.

O Hezbollah afirma que resiste ao avanço das forças de Israel no sul do Líbano. Mais cedo nesta quarta-feira, a milícia disse que disparou mísseis terra-ar contra um helicóptero militar israelense que sobrevoava Beit Hillel, no norte de Israel, perto da fronteira. O grupo libanês não informou se o helicóptero foi atingido, e não houve comentários imediatos dos militares israelenses. Foi a primeira reivindicação desse tipo do Hezbollah desde que as hostilidades entre os dois lados aumentaram, há duas semanas.

Combates entre tropas israelenses e membtos do Hezbollah estão em andamento no sul do Líbano. As Forças de Defesa Israelense (FDI) iniciou uma incursão terrestre na segunda-feira, 30, no que descreveram como uma operação “limitada e localizada” contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano. Oito militares israelenses morreram em combate nesta semana.