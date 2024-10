Brasil e Mundo Israel lança nova ofensiva no norte de Gaza e ordena evacuação em massa

O exército israelense iniciou uma nova ofensiva no norte de Gaza neste domingo para combater militantes em Jabalia, cercando a área com duas brigadas blindadas. O exército emitiu ordens de evacuação para cerca de 300 mil residentes ainda na região, pedindo que se desloquem para uma zona humanitária no sul da Faixa de Gaza.

O ataque veio acompanhado de intensos bombardeios, e autoridades locais relataram a morte de 30 pessoas, além de relatos de pesados bombardeios durante a noite.

Enquanto isso, Israel continua sua campanha aérea contra o Hezbollah no Líbano, com ataques no sul de Beirute.

As tensões aumentam à medida que o conflito se aproxima de seu primeiro aniversário, com combates em várias frentes e deslocamentos forçados, exacerbando a crise humanitária na região.