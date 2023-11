Israel ignora pressão dos EUA e vincula trégua à libertação de reféns

Nesta sexta-feira, 3, o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu aos líderes de Israel que tomem medidas para proteger os civis palestinos em Gaza e permitir que mais ajuda humanitária entre no território sitiado, em meio a uma guerra que matou milhares de pessoas e inflamou o Oriente Médio.

Porém, logo após se reunir com Blinken, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pareceu rejeitar o pedido do governo Biden de uma série de “pausas humanitárias” para permitir mais entregas de alimentos, água, medicamentos e outros suprimentos extremamente necessários e facilitar a libertação de reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas. Netanyahu disse que qualquer cessar-fogo dependeria da libertação dos reféns israelenses, muitos deles crianças, sequestrados em um ataque mortal em 7 de outubro.

“Deixei claro que continuaremos com força e que Israel se recusa a um cessar-fogo temporário que não inclua a libertação de nossos reféns” mantidos pelo Hamas, disse ele. Ele também se manteve firme na recusa de Israel em permitir a entrada de combustível em Gaza, mesmo quando permite carregamentos limitados de outros suprimentos vitais.

Blinken disse aos repórteres em Tel Aviv que os Estados Unidos estavam “solidários” com Israel, mas afirmou que, em reuniões com Netanyahu e outros líderes israelenses, ele enfatizou que “importa” como Israel conduz sua campanha para derrotar o Hamas, o grupo militante que controla Gaza. O ataque de 7 de outubro, orquestrado pelo Hamas, matou mais de 1.400 pessoas e fez mais de 200 reféns, de acordo com o governo israelense.

“Fornecemos a Israel conselhos que somente os melhores amigos podem oferecer sobre como minimizar as mortes de civis e, ao mesmo tempo, atingir seus objetivos de encontrar e eliminar os terroristas do Hamas”, disse Blinken. Ele disse que eles discutiram “medidas concretas” para proteger os civis e também “medidas tangíveis” para permitir a entrada de mais ajuda em Gaza, mas não entrou em detalhes sobre nenhum dos tópicos.

Embora o presidente Biden continue declarando apoio inequívoco a Israel, dizendo que o país tem o direito de se defender, a preocupação tem aumentado dentro de seu governo sobre o crescente número de mortes de palestinos – mais de 9.200, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas -, a piora das condições humanitárias e a destruição física causada pela campanha de bombardeio israelense e pela invasão terrestre que já dura uma semana.

Com as forças terrestres de Israel avançando para a maior cidade de Gaza e seus ataques aéreos matando e ferindo muitos outros palestinos todos os dias, a raiva está aumentando em toda a região, mesmo quando Blinken tenta impedir que os adversários de Israel ampliem a guerra. Os combates entre as tropas israelenses e o grupo armado Hezbollah aumentaram ao longo da fronteira norte de Israel com o Líbano, e o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, fez um discurso inflamado na sexta-feira denunciando Israel e os Estados Unidos.

Depois de se reunir com o presidente Isaac Herzog de Israel, Blinken disse: “É muito importante que, quando se trata da proteção de civis que são pegos no fogo cruzado do Hamas, que tudo seja feito para protegê-los e levar assistência àqueles que precisam desesperadamente”.

Mas ele repetiu que os Estados Unidos continuam apoiando Israel com firmeza. Ele disse aos repórteres que lhe foram mostradas imagens e vídeos adicionais coletados pelo governo israelense que documentam o massacre de civis em 7 de outubro. “Isso continua quase além da capacidade humana de processar, de digerir”, disse Blinken.

As pausas nos combates permitiriam a distribuição de ajuda humanitária, facilitariam as negociações com reféns e permitiriam que mais pessoas saíssem de Gaza pela passagem da fronteira de Rafah para o Egito, segundo o governo. As primeiras centenas de cidadãos com dupla nacionalidade, estrangeiros e membros da equipe de organizações internacionais foram autorizados a sair esta semana.

Mais de um milhão de habitantes de Gaza foram deslocados pela guerra, e o território, bloqueado por Israel, está perigosamente desabastecido de alimentos, combustível, água e medicamentos. Depois de um corte total da ajuda externa nas duas primeiras semanas da guerra, dezenas de caminhões com ajuda estão agora entrando diariamente em Gaza.

“Esse é um progresso significativo no espaço de duas semanas, mas também é insuficiente”, disse Blinken, ecoando a opinião das Nações Unidas e dos grupos de ajuda.

Blinken deixou Israel para conversar em Amã, na Jordânia, com líderes jordanianos e outros parceiros regionais sobre como garantir a libertação dos reféns tomados pelo Hamas e sobre como evitar a expansão da guerra.