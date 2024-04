Israel foi bem-sucedido em conter ofensiva do Irã, diz porta-voz das Forças de Defesa

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, afirmou em coletiva de imprensa realizada na tarde deste domingo, 14, que as forças de defesa do país foram bem-sucedidas em combater o ataque de larga escala realizado pelo Irã durante a noite de sábado. O representante das forças armadas não emitiu posicionamento sobre os próximos passos que a defesa israelense deverá tomar em relação à escalada de tensões no Oriente Médio.

“A ameaça do Irã encontrou uma operação aérea e tecnológica com inteligência superior ajudada pela coalizão dos nossos parceiros e liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e outros. Juntos, conseguimos interceptar 99% das ameaças contra Israel e combatemos o ataque inédito do Irã”, afirmou Hagari.

Era aguardado que o porta-voz das Forças de Defesa de Israel informasse como o país vai se posicionar em relação aos ataques, em meio ao aumento de pressões internacionais para que Israel escale o nível de tensões, revidando a ofensiva feita pelo Irã.

O militar, contudo, se reservou a agradecer o apoio dos aliados e destacou o trabalho bem-sucedido da defesa, além de reforçar a preocupação das lideranças com os reféns mantidos sob controle do Hamas. Ele também condenou as ações do Irã, dizendo que não foi um ataque apenas contra Israel, mas também a outros países vizinhos e que representa uma ameaça a todo o Oriente Médio.

“Não perdemos a visão de que é fundamental neste momento resgatarmos nossos reféns mantidos em Gaza pelo Hamas. Lutamos para trazer nossos quase 150 reféns de volta para casa. O Hamas rejeitou recentemente uma proposta de libertação dos reféns oferecida pelos intermediadores. Tanto o Hamas quanto o Irã querem escalar ainda mais a tensão no Oriente Médio”, disse Hagari, acrescentando que também trabalha para libertar reféns em Rafah.

De acordo com o porta-voz da Defesa de Israel, a ofensiva envolveu o lançamento de 350 drones suicidas, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e foguetes, o equivalente a 60 toneladas de materiais explosivos.