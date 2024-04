Mundo Israel fecha escolas e impõe restrições à circulação em meio a risco de ataque do Irã

O governo de Israel decidiu impor uma série de restrições à circulação de pessoas, em meio ao crescente risco de que o Irã promova uma ataque contra o país. Entre as medidas, escolas ficarão fechadas até pelo menos segunda-feira, 15, à noite e reuniões com mais de 1 mil pessoas estão proibidas.

Em regiões próximas da Faixa de Gaza, autoridades israelenses também vão fechar áreas de lazer como praias e recomendam que as pessoas trabalhem remotamente quando possível.

Segundo múltiplos veículos da imprensa estrangeira, uma ofensiva iraniana pode acontecer nas próximas horas, em resposta pelo ataque que destruiu o consulado do país persa na Síria no começo do mês.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, assegurou que os militares estão prontos para a eventual investida.