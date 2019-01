Israel exige retirada de iranianos da Síria

Israel exigiu na terça-feira, 22, na ONU a retirada “imediata” de todas as tropas e milícias do Irã do território da Síria e reiterou que está disposto a seguir usando a força para responder às ações do governo iraniano, após os ataques realizados no último fim de semana.

“Israel não deseja nenhuma escalada, mas está preparado e é capaz de proteger seus cidadãos e sua soberania da ameaça iraniana”, afirmou o embaixador do país nas Nações Unidas, Danny Danon, diante do Conselho de Segurança. (Com agências)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.