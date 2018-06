Israel: Exército ataca postos do Hamas em Gaza após disparos de mísses

O exército israelense atacou postos do Hamas em Gaza neste domingo, em resposta à retomada dos disparos de foguetes contra Israel, que ameaçavam interromper um cessar-fogo informal desde a explosão da violência na semana passada.

Israel também tem combatido incêndios causados por pipas com dispositivos incendiários, ou ligados a panos em chamas, lançados por palestinos em Gaza que danificaram florestas e queimaram campos agrícolas do sul do país.

Os militares disseram que atingiram 15 alvos do Hamas, incluindo complexos militares, fábricas de munição e forças navais. Os ataques acontecem depois que os militantes quebraram dias de calma ao longo da fronteira disparando projéteis contra as comunidades israelenses.

O sistema de defesa Iron Fed de Israel interceptou alguns e outros caíram dentro de Gaza. Sirenes dispararam no sul de Israel durante a noite, alertando sobre foguetes que chegavam. Ninguém ficou ferido em ambos os lados.

Na semana passada, militantes de Gaza dispararam dezenas de morteiros e Israel revidou, na mais violenta troca entre os dois lados desde a guerra de 2014.

O porta-voz da polícia, Micky Rosenfeld, disse que as pipas de Gaza causaram “danos generalizados” em florestas e campos em dezenas de incidentes nas últimas semanas. Ele disse que aviões foram acionados no dia anterior para apagar as chamas. Fonte: Associated Press.