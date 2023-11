Israel e Hamas aceitam estender trégua em Gaza por 2 dias, em acordo mediado pelo Catar

Israel e o grupo palestino extremista Hamas concordaram em estender por dois dias a trégua humanitária no conflito em curso na Faixa de Gaza, como parte de um acordo mediado pelo Catar. O anúncio foi feito pelo porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Bin Mohammed Al Ansari, em publicação no X (antigo Twitter).

O cessar-fogo temporário começou na última sexta-feira, quando o Hamas libertou dezenas de reféns que mantinham desde outubro, em troca da libertação de prisioneiros palestinos.