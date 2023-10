Israel diz ter matado homens armados vindos do Líbano

As tropas israelenses atiraram e mataram vários homens armados que cruzaram o país vindos do Líbano, disseram as Forças de Defesa de Israel, sem especificar o número de pessoas mortas nem sua suposta afiliação.

A mídia local citou autoridades do Hezbollah na segunda-feira negando seu envolvimento no incidente na fronteira. O Hezbollah, apoiado pelo Irã, elogiou o principal aliado, o Hamas, por sua incursão sem precedentes no fim de semana em Israel, mas não disse se tentaria unir forças.

De acordo com a Agência Nacional de Notícias estatal do Líbano, quatro homens armados cruzaram a fronteira sul do Líbano para o território israelense a partir da cidade fronteiriça de Dahaira antes de se depararem com uma posição da Defesa israelense.

O Hezbollah disparou foguetes no domingo contra posições israelenses em território disputado no sul do Líbano. O alto representante do Hezbollah, Hashim Safieddine, disse mais tarde que a salva tinha a intenção de “enviar uma mensagem”.