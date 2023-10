Israel diz que militares mataram quatro terroristas que cruzaram a fronteira do Líbano

Militares israelenses disseram que mataram quatro terroristas que tentavam entrar no país vindos do Líbano com um dispositivo explosivo, afirmou o porta-voz em árabe, Avichay Adraee. Um vídeo de um drone de reconhecimento compartilhado pelo exército israelense mostrou o grupo terrorista perto do muro de separação antes de serem alvejados, causando uma explosão.

Nenhum grupo no Líbano assumiu imediatamente a responsabilidade. Na semana passada, integrantes da Jihad Islâmica Palestina no sul do Líbano cruzaram a fronteira e entraram em confronto com as tropas israelenses, matando três pessoas e ferindo várias outras. Os terroristas foram mortos, e o grupo realizou funerais para dois deles.

As tensões aumentaram ao longo da fronteira Líbano-Israel entre o grupo Hezbollah e os militares israelenses. Embora os bombardeios tenham sido limitados a cidades ao longo da fronteira, há temores de que o Hezbollah e outros grupos apoiados pelo Irã aumentem suas ações para apoiar o Hamas caso Israel inicie uma operação terrestre em Gaza.

Retirada de moradores da fronteira

Israel anunciou nesta segunda-feira, 16, um plano para retirar os habitantes de uma faixa de dois quilômetros ao longo da fronteira com o Líbano, onde os confrontos se multiplicaram nos últimos dias entre o movimento pró-Irã Hezbollah, aliado do grupo terrorista Hamas, e o exército israelense. Cinco pessoas já morreram na região, por disparos vindos do território libanês.

Os moradores desta faixa, que inclui 28 núcleos habitados, serão realocados em pousadas públicas, anunciou o Ministério da Defesa de Israel. Não há precedentes de um deslocamento desta população desde 2006, na guerra de Israel com o Líbano. (Com agências internacionais).