Israel diz que Irã sofrerá consequências severas se lançar ataque

Porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari disse nesta terça-feira que o eventual lançamento de mísseis balísticos por parte do Irã contra Israel terá “consequências severas”.

Em vídeo para a imprensa, Hagari também afirmou que a guerra não é com o povo do Líbano, mas sim com o grupo xiita libanês Hezbollah.

“Israel está enfrentando ameaças em muitas frentes e continua a agir contra elas em defesa do povo de Israel”, mencionou o porta-voz.