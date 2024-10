Israel diz que Irã disparou mísseis em território israelense e recomenda busca de abrigos

O exército israelense informou no período da tarde (pelo horário de Brasília) desta terça-feira, 1º de outubro, que o Irã disparou mísseis contra Israel e que sirenes de ataque aéreo soaram em todo o país, incluindo Jerusalém. O país mencionou que os moradores do local foram informados a permanecerem perto de abrigos antibombas, com base em mensagens enviadas para os celulares e em aviso na televisão nacional.

Israel e os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira que “consequências severas” poderiam ocorrer em caso de ataque iraniano. Fonte: Associated Press