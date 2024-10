Israel diz que ação contra Irã acontecerá logo; Hezbollah quer intensificar guerra

Oficiais israelenses afirmam que o ataque de Israel contra o Irã deve acontecer em breve, segundo informações da Sky News Arabia. De acordo com o canal, depois da morte líder do Hamas, Yahya Sinwar, que foi confirmada pelo próprio grupo, o Hezbollah disse querer intensificar a guerra.

A Associated Press afirma que o grupo libanês mencionou que o conflito está entrando em “uma nova fase”, enquanto a região lida com a morte do principal líder do Hamas. Em declaração, o oficial sênior do Hamas Khalil Al-Hayya diz que o assassinato de Sinwar “continuará a alimentar luta e firmeza”.

Segundo o jornal israelense Israel Hayom o corpo de Sinwar pode ser usado como “uma moeda de troca”. O veículo informa que o corpo foi transferido para um “local secreto” após a autópsia.

A Sky News Arabia ainda pontua que a Casa Branca disse ser “muito cedo” para saber como o Hamas responderá ao assassinato do líder e que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden acredita que agora existe uma oportunidade única de chegar a um acordo de cessar-fogo.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou em declaração enviada à imprensa que a morte de Sinwar mostra um “claro progresso em direção ao objetivo”, que é o fim do conflito. “O Hamas está dizimado, e sua liderança foi eliminada. Este momento nos dá uma oportunidade de finalmente acabar com a guerra em Gaza”, disse.