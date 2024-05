Israel diz controlar corredor estratégico na fronteira entre Gaza e Egito

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram, ontem, 29, que assumiram o controle de um corredor estratégico ao longo da fronteira da Faixa de Gaza com o Egito para bloquear túneis de contrabando, em meio à guerra entre as tropas israelenses e o grupo terrorista Hamas em Gaza.

A captura do Corredor de Filadélfia poderá complicar as relações diplomáticas de Israel com o Egito, que já se queixou do avanço israelense em direção à sua fronteira. Israel diz que o corredor tem muitos túneis usados para contrabando de armas e mercadorias.

Israel também aprofundou a sua operação militar na cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde milhares de pessoas se deslocaram por conta de conflitos em outras partes do enclave palestino. O Exército israelenses afirmou que uma nova brigada de soldados se juntou às forças que operam na cidade no sul de Gaza.

Segundo informações de um militar que conversou com a Associated Press sob a condição de anonimato, Israel localizou 20 túneis no corredor, alguns até então desconhecidos pelo país. Tel-Aviv também encontrou 82 pontos de acesso aos túneis.