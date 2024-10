Israel divulga vídeo do que diz ser Yahya Sinwar pouco antes de ser morto em Gaza

Com 61 anos e chefe desde 2017 do grupo terrorista em Gaza, Sinwar era apontado como um dos principais mentores do ataque do Hamas a Israel

O exército israelense divulgou na noite desta quinta-feira, 17, um vídeo com imagens gravadas por um drone, onde um homem, que as Forças de Defesa de Israel (FDI) identificaram como o líder do Hamas Yahya Sinwar, aparece no que Israel descreveu como “momentos antes de sua eliminação”.

No vídeo, é possível ver o drone entrando no segundo andar de um prédio destruído após um bombardeio. Um homem, aparentemente coberto de poeira e com um pano ao redor do rosto, possivelmente para esconder sua identidade, aparece sentado em uma poltrona em uma sala coberta de destroços. Ele observa o drone por alguns segundos antes de atirar um pedaço de madeira contra o dispositivo.

Leia mais Raw footage of Yahya Sinwar’s last moments: pic.twitter.com/GJGDlu7bie — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 17, 2024

A identidade do homem que aparece nas imagens não pôde ser verificada de forma independente por agências de notícias internacionais, mas a sala vista no vídeo do drone corresponde à localização de fotografias anteriores obtidas pelo The New York Times mostrando o cadáver de Sinwar. Também nas fotos, segundo o NYT, o cadáver está usando um lenço semelhante ao usado pelo homem no vídeo.

A morte de Sinwar foi anunciada nesta quinta-feira por Israel. Ele morreu em um ataque em Rafah, no sul de Gaza. Com 61 anos e chefe desde 2017 do grupo terrorista em Gaza, Sinwar era apontado como um dos principais mentores do ataque do Hamas a Israel em outubro do ano passado.

Operação de rotina

Sinwar, que era um dos homens mais procurados por Israel, foi encontrado sem querer em uma patrulha de rotina para uma unidade de soldados israelenses no sul da Faixa de Gaza. Durante a patrulha, um tiroteio irrompeu e os israelenses, apoiados por drones, destruíram parte de um prédio onde vários terroristas estavam abrigados.

Quando a poeira baixou e eles começaram a vasculhar o prédio, os soldados encontraram um corpo muito semelhante ao de Yahya Sinwar. As autoridades israelenses disseram que confirmaram sua morte na quinta-feira, usando registros dentários e impressões digitais. Seu DNA também foi testado para confirmação, de acordo com uma autoridade israelense e a Casa Branca.

Sinwar foi preso por Israel do final dos anos 1980 até 2011, e durante esse tempo ele passou por tratamento para câncer no cérebro – deixando as autoridades israelenses com extensos registros médicos.

Além disso, parte do DNA de Sinwar já havia sido encontrada em túneis do Hamas perto de onde as tropas encontraram os corpos de seis reféns no final de agosto, disse Daniel Hagari, porta-voz do exército israelense. Os militares acreditam que semanas de buscas na área levaram Sinwar a sair do esconderijo, disse ele.

Durante a noite, a polícia informou que o corpo de Sinwar havia chegado a um necrotério de Tel Aviv para “exames complementares”. (Com agências internacionais).