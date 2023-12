Israel deve analisar proposta do Egito para fim do conflito em Gaza

O gabinete da guerra contra o Hamas, do governo de Israel, planeja discutir ainda na noite desta segunda-feira, 25, o plano de três etapas do Egito para encerrar o conflito em Gaza, de acordo com fontes da administração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A proposta do Egito consiste numa pausa inicial das batalhas em Gaza para permitir que reféns israelenses sejam libertados em troca do fim da prisão de 140 palestinos detidos em Israel. Ela também prevê a formação de um governo de transição para a Faixa de Gaza e Cisjordânia composto por várias facções palestinas, incluindo o Hamas.

O Egito compartilhou a proposta no fim da semana passada com líderes de Israel, do Hamas, do Qatar e dos EUA e também tratou do tema com a Autoridade Palestina. Estas discussões, de acordo com fontes egípcias, incluíram a criação de um governo tecnocrata provisório depois do fim do conflito em Gaza.

Contudo, o primeiro-ministro de Israel, em visita a soldados no norte de Gaza, indicou que o cessar-fogo não ocorrerá logo. “Não vamos parar, a guerra continua até o final”, disse Netanyahu.