Mundo Israel confirma ataque a rebeldes Houthi, no Iêmen

Israel confirmou um ataque a rebeldes Houthi no Iêmen neste domingo, 29, ampliando ainda mais a ofensiva que já neutralizou ao menos 20 membros importantes do Hezbollah neste mesmo dia.

Após a investida, confirmada há pouco pelas Forças Armadas de Israel (IDF), o Chefe do Estado-Maior Geral de Israel, Herzi Halevi, disse que o país segue firme com seu plano de enfraquecer os grupos rivais na região que são capitaneados pelo Irã. “Sabemos como chegar muito longe, sabemos como chegar ainda mais longe e sabemos como atacar com precisão”, alertou.