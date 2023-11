Israel concorda com pausas diárias de 4 horas no confronto, diz Casa Branca

Movimento ocorre no momento em que os EUA afirmam ter assegurado uma segunda rota para os civis fugirem

A Casa Branca afirmou que Israel concordou em estabelecer pausas humanitárias de 4 horas por dia em sua incursão contra o Hamas no norte da Faixa de Gaza, a partir desta quinta-feira, 9. O movimento ocorre no momento em que o governo Joe Biden afirmou ter assegurado uma segunda rota para os civis fugirem dos confrontos.

Biden pediu ao premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, que institua as pausas diárias durante telefonema nesta segunda-feira. Porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby disse que a primeira pausa será anunciada nesta quinta-feira e que os israelenses haviam se comprometido a anunciar cada janela de quatro horas com ao menos três horas de antecedência. Israel, segundo ele, também estava abrindo um segundo corredor para retirada de civis.

Biden disse a repórteres que havia pedidos aos israelenses uma “pausa mais longa do que três dias”, durante negociações sobre a liberação de alguns reféns mantidos pelo Hamas, embora ele tenha dito que “não havia possibilidade” de um cessar-fogo geral. Questionado sobre a demora de Netanyahu para instituir as pausas humanitárias, ele disse: “Está levando um pouco mais de tempo do que eu esperava”.

Kirby disse que as pausas podem ser úteis para retirar todos os 239 reféns da região, entre eles menos de dez americanos.