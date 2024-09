Israel atinge alvos do Hezbollah no Líbano, em resposta a ataques na fronteira - O Liberal

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram nesta quarta-feira, 4, que estão atingindo “alvos terroristas do Hezbollah no sul do Líbano” como resposta a ataques na fronteira com o país, conforme comunicado divulgado no X, antigo Twitter. Segundo as forças israelenses, cerca de 65 projéteis foram lançados pelo território libanês no norte de Israel.