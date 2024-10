Israel: ataque no centro de Beirute mata 9, em investida pesada contra Hezbollah

Um ataque aéreo israelense em um apartamento no centro de Beirute matou nove pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano. Israel tem atacado áreas do país onde o grupo militante Hezbollah tem uma forte presença desde o final de setembro, mas raramente atacou no coração da capital.

Não houve aviso antes do ataque, que atingiu um apartamento no centro de Beirute não muito longe da sede das Nações Unidas e da região administrativa libanesa. A unidade de defesa civil do Hezbollah disse que sete de seus membros foram mortos.

O ataque ocorreu enquanto Israel estava realizando uma incursão terrestre no Líbano contra o Hezbollah, enquanto também conduzia ataques em Gaza que mataram dezenas, incluindo crianças. O exército israelense disse que oito soldados morreram no conflito no sul do Líbano. Fonte: Associated Press.