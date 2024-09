Mundo Israel ataca usinas de energia e instalações de petróleo no Iêmen

O exército israelense disse, em postagem no X, ter atacado a cidade portuária de Hodeidah, no Iêmen, com “dezenas de aeronaves da força aérea”. Usinas de energia e um porto marítimo usado para importar petróleo foram atacados, pois esses locais servem para que os houthis “transfiram armas iranianas para a região”, segundo os israelenses.

Os houthis lançaram um ataque com mísseis contra o aeroporto internacional de Tel-Aviv no sábado, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava chegando de uma viagem dos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.