Israel ataca Gaza e deixa principais aeroportos da Síria fora de serviço

Israel lançou uma série de ataques aéreos no sul de Gaza na manhã deste domingo, 22. Após o bombardeio, os dois principais aeroportos da Síria, em Damasco e Aleppo, ficaram fora de serviço, conforme a agência de notícias local. “Os danos materiais nas pistas do aeroporto deixaram-nas fora de serviço”, declarou a fonte militar em comunicado. O Ministério dos Transportes informou que os voos foram desviados para o aeroporto de Latakia, no nordeste do país.

É a segunda vez desde o início do conflito este mês com o grupo terrorista Hamas que o exército israelense atinge simultaneamente estes dois aeroportos, alvos recorrentes dos ataques contra áreas da Síria. As ações também teriam matado um trabalhador civil no aeroporto de Damasco e ferido outro.

Ao menos 55 pessoas também teriam morrido devido aos bombardeios deste domingo, informou o Hamas. “Durante a noite até às 6h, mais de 30 casas (foram) destruídas”, disse em comunicado.

Autoridades israelenses haviam anunciado a intensificação dos ataques no norte do enclave palestino. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos se comprometeram a fornecer mais defesas aéreas para a região em resposta aos recentes ataques às tropas norte-americanas na área. Isso inclui o sistema Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) e batalhões adicionais do sistema de mísseis de defesa aérea Patriot.

Mais de 1.400 israelenses teriam morrido após ataque do grupo terrorista Hamas em Israel no dia 7 de outubro, sendo a maioria de civis. O Ministério da Saúde de Gaza relatou que, até o momento, os ataques aéreos e com mísseis de Israel em retaliação já mataram pelo menos 4.385 palestinos, incluindo centenas de crianças. Além disso, mais de um milhão dos 2,3 milhões de habitantes do território palestino foram deslocados por causa dos combates.