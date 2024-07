Israel ataca Beirute tendo como alvo chefe do Hezbollah

Israel atacou os subúrbios de Beirute, capital do Líbano, em retaliação à ofensiva nas Colinas do Golan que matou 12 crianças em Majdal Shams, no fim de semana. Segundo os militares israelenses, o alvo do bombardeio desta terça, 30, era Fuad Shukur, também conhecido como Hajj Mohsin, comandante do Hezbollah, grupo xiita libanês que seria responsável pelas mortes no Golan.

O ataque ocorreu em Haret Hreik, zona no sul de Beirute, reduto do grupo. Não está claro se Sukur foi atingido. “O Exército realizou um ataque pontual em Beirute, contra o comandante responsável pelo assassinato de crianças em Majdal Shams e pela morte de vários outros civis”, afirmaram os oficiais israelenses. A agência de notícias do Líbano confirmou que o ataque foi realizado com um drone, que lançou três foguetes.

Reação

No fim de semana, o Hezbollah negou ter sido o autor do ataque nas Colinas do Golan, mas Israel não se convenceu. “O Hezbollah cruzou uma linha vermelha”, declarou o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant. O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, prometeu uma “resposta dura”.

A última vez que Israel atacou Beirute havia sido em janeiro, quando um ataque aéreo matou uma autoridade do alto escalão do Hamas, Saleh Arouri. Com o ataque no Golan, a pressão para a retaliação elevou as tensões de uma guerra de maior intensidade entre Israel e Hezbollah. Os EUA lideram um esforço diplomático para evitar uma escalada.

Majdal Shams, local do ataque do fim de semana, é uma cidade drusa ocupada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Muitos moradores se consideram sírios. Os 12 mortos tinham entre 10 e 20 anos. Eles estavam em um campo de futebol, que foi atingido por um foguete – 17 dos 34 feridos estão em estado crítico, incluindo 10 menores de idade.

O ataque ocorreu horas depois de Israel ter lançado um ataque contra o sul do Líbano que matou três membros do Hezbollah. O Exército israelense disse que seus aviões tiveram como alvo um depósito de armas do Hezbollah na vila fronteiriça de Kfar Kila, acrescentando que militantes estavam dentro do local no momento da ação.

Sobre o ataque ao campo de futebol, os militares israelenses disseram que, de acordo com seu serviço de inteligência, “o lançamento de foguetes em direção a Majdal Shams foi realizado pelos terroristas do Hezbollah”.

Fogo cruzado

O grupo libanês, por sua vez, disse que seus combatentes realizaram nove ações diferentes em resposta ao ataque de Israel, usando foguetes e drones explosivos contra postos militares israelenses, o último dos quais teve como alvo o comando do Exército da Brigada Haramoun, em Maaleh Golani.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.