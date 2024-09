Mundo Israel anuncia conclusão de negociação com EUA por pacote de ajuda de US$ 8,7 bilhões

O governo de Israel informou que concluiu negociações em Washington sobre um pacote de ajuda de US$ 8,7 bilhões para apoiar os esforços militares israelenses. Em comunicado, o Ministério de Defesa israelense disse que o pacote inclui US$ 3,5 bilhões para aquisições essenciais em tempo de guerra, que já foram transferidos, e US$ 5,2 bilhões destinados a sistemas de defesa aérea, incluindo o Domo de Ferro, o sistema de defesa aérea.

Os recursos também serão direcionados para o Estilingue de Davi, um sistema militar das Forças de Defesa de Israel desenvolvido em conjunto pela empresa de defesa israelense Rafael Advanced Defense Systems e pela Raytheon, dos EUA, de acordo com o comunicado.