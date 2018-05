Irlanda: prévias indicam revogação de lei contra o aborto em referendo

Ativistas pró-aborto proclamaram a vitória neste sábado, após pesquisas de opinião e resultados iniciais indicarem que a irlandeses haviam votado amplamente para revogar uma proibição constitucional de 1983 sobre abortos.

O primeiro-ministro Leo Varadkar, falando antes dos resultados oficiais serem anunciados, disse que parece que os eleitores decidiram liberar as leis rígidas da Irlanda sobre aborto – permitido apenas quando a vida de uma mulher está em risco – por uma proporção de mais de dois para um.

“As pessoas se manifestaram”, disse Varadkar, um médico que fez campanha pela revogação no referendo histórico de sexta-feira. “As pessoas disseram que queremos uma constituição moderna para um país moderno, que confiemos as mulheres e as respeitemos para tomar a decisão certa e as escolhas certas sobre seus cuidados de saúde”, afirmou.

Chamando o resultado de uma “revolução silenciosa” que vinha ganhando força nos últimos 20 anos, Varadkar disse que a grande margem de vitória dará ao governo um mandato maior ao promulgar uma nova legislação sobre o aborto por meio do parlamento. Fonte: Associated Press.