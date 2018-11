Iraque pede aos EUA que poupem país na imposição de sanções ao Irã

O presidente do Iraque, Barham Salih, pediu neste domingo, 11, aos EUA, que considerem a posição política e econômica de Bagdá enquanto os países negociam o alívio ao país nas sanções impostas ao Irã. Washington informou na sexta-feira, 9, que o Iraque pode continuar a importar gás natural e energia do Irã por 45 dias, desde que não pague ao Irã em dólares americanos pelas importações.

As sanções ao setor de petróleo de Teerã entraram em vigor no dia 5 passado. O Iraque quer manter relações “equilibradas” com todos os seus vizinhos e com a comunidade internacional, disse o presidente recém-eleito, acrescentando que o povo iraquiano também quer aprofundar os laços árabes e no Golfo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.