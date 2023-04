Iraque chega a acordo temporário com curdos para desbloquear fluxos de petróleo

O governo central do Iraque e as autoridades curdas fecharam um acordo nesta terça, 4, para encerrar um impasse sobre as vendas de petróleo que bloquearam quase 500 mil barris por dia (bpd) nas exportações e elevaram os preços do petróleo.

Autoridades curdas disseram que o acordo permitiria que as exportações de petróleo começassem a fluir novamente através de um oleoduto do Curdistão iraquiano ao porto turco de Ceyhan, de onde o petróleo costuma chegar à Europa. As companhias de petróleo que interromperam a produção nos últimos dias disseram que planejam reiniciar imediatamente as operações.

O primeiro-ministro Mohammed al-Sudani disse que as exportações de petróleo bloqueadas estavam prejudicando a receita do governo no Iraque, um dos países mais dependentes do petróleo do mundo, de acordo com o Banco Mundial. A receita do petróleo representa mais de 85% do orçamento do Iraque, segundo o Banco Mundial.